Как нужно себя вести, чтобы навсегда влюбить мужчину?

Часто мужчины выбирают себе избранниц не по внешности и фигуре и даже не по уму или богатому внешнему миру. Нередко эффектные и привлекательные представители мужского пола строят долгие и серьезные отношения с серыми мышками. И это не может не удивлять. «Что он в ней нашел?» — задаются вопросом многие девушки. Ответ прост: она покорила его сердце. Так что же нужно делать женщине, чтобы навсегда стать единственной для своего мужчины? Психологи раскрыли пять секретов, как заполучить сердце мужчины. Об этом сообщает Femmie.ru.

Мужчина должен чувствовать себя рядом с вами комфортно

Создайте уютную и теплую обстановку, когда мужчина с вами рядом. Он должен чувствовать себя спокойно и умиротворенно, не нервничать и не напрягаться из-за пустяков. Ему должно хотеться ехать к вам через весь город в любое время суток. Будьте с ним милой, веселой и непосредственной. Красота и сексуальность, конечно, имеют немалое значение, но гармония в отношениях и те ощущения, которые мужчина испытывает рядом с вами, намного важнее.

Но не переусердствуйте со своим вниманием. Не нужно названивать и писать мужчине каждый час или просить его постоянно находиться рядом с вами. Помните, что у него есть своя жизнь и свое личное пространство.

Сохраняйте загадочность и больше слушайте мужчину

Не стоит раскрывать все тайны своему партнеру. В вас должна оставаться доля загадочности. Не болтайте много по пустякам и не взваливайте на мужчину кучу своих женских переживаний. Эта информация для него будет неинтересной и лишней. Постарайтесь не упоминать о своих бывших и не допрашивайте его о прошлых отношениях. Мужчины не любят обсуждать такие темы. И умейте выслушать своего избранника, когда он хочет перед вами открыться.

Удивляйте мужчину

Приятные воспоминания остаются надолго в нашей памяти. Постарайтесь впечатлить мужчину. Не обязательно ждать инициативу от него. Придумайте несколько вариантов свиданий на разный бюджет и вкус, но которые ему точно понравятся. Чем больше у вас будет ярких совместных воспоминаний, тем вероятнее, что мужчина захочет проводить с вами больше времени.

Не молчите, если вам что-то не нравится

О любых своих недовольствах не стоит умалчивать. Нужно уметь разговаривать и решать конфликты. Если вас что-то задело или обидело, это стоит обсудить, чтобы в дальнейшем вам ничего не мешало строить счастливые отношения.

Будьте женственной и беззащитной

Дайте своему партнеру почувствовать себя нужным и незаменимым. Обращайтесь к нему за помощью, советуйтесь с ним. Каждому мужчине необходимо понимать, что он опора для своей женщины и, что в нем нуждаются.

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