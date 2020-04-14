Провокаторов задержали после обысков у псевдоомбудсмена полиции — видео
Владимир Воронцов стал фигурантом уголовного дела за распространение фейков о коронавирусе. Полицией задержаны двое его сторонников.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Сторонники администратора сообщества «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова устроили провокацию после проведенного у последнего обыска. Ранее сообщалось, что создатель паблика стал фигурантом уголовного дела из-за распространения ложных сведений о коронавирусе.
В распоряжении 5-tv.ru появилось видео задержания одного из сторонников Воронцова. На кадрах видно, как мужчина оказывает сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Предварительно, полицией у дома администратора сообщества задержаны двое мужчин — 1986-го и 1994 года рождения.
Стало известно, что у Владимира Воронцова прошел уже второй обыск, об этом сообщил координатор «Открытой России» Алексей Прянишников.
«Это второй обыск. Судя по тому, кем подписано постановление о проведении неотложного обыска — это следователь ГСУ СК по Санкт-Петербургу — по всей видимости, это в рамках того же дела о распространении заведомо ложной информации по коронавирусу», — цитирует РЕН ТВ правозащитника.
2 апреля, по данным следствия, в сообществе «Омбудсмен полиции» от имени его администратора разместили сведения о том, что в одном из военных учебных заведений города 70% преподавателей и курсантов болеют COVID-19. Данная информация, как выяснилось позже, не соответствовала действительности.
Адвокат Владимира Воронцова Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале сообщил, что его клиент стал фигурантом уголовного дела, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).
Ранее 5-tv.ru писал, что против псевдоомбудсмена полиции возбуждено уголовное дело за фейки о COVID-19.
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