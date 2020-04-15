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«В таком виде можно и на „Евровидение“»: Самбурская в необычном образе вступилась за мужчин

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Валентин Черников
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Переодетая в усатого повара актриса высказалась о домашнем насилии.

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Фото, видео: Instagram @samburskaya

Очередной пост Настасья Самбурская посвятила мужчинам. Актриса и певица выложила забавное фото в образе усатого повара и написала длинный текст на тему домашнего насилия.

По словам звезды, многие дамы злоупотребляют защитой государства и незаслуженно выступают в роли жертвы. Мнение второй половины зачастую не учитывается. Между тем практика знает случаи, когда женщина спровоцировала близкого человека на рукоприкладство.

«Часто бывает, что женщина сама вынуждает ее от себя оттолкнуть, когда она как разъяренная львица бросается на шею и рвет когтями лицо. Когда выводит так, что нужно обладать действительно железными нервами, чтобы удержать себя в руках. А вашу попытку оторвать ее от себя она тут же воспринимает как насилие, рыдает и идет снимать побои, показывая всем свои синие запястья, за которые вы ее всего лишь держали в целях самообороны, чтобы не лишиться зрения», — привела пример Самбурская.

Instagram @samburskaya

В комментариях артистка встретила массовую поддержку как мужчин, так и солидарных с ней женщин. Подписчики похвалили Настасью за призыв к объективности и оценили удачный снимок.

«В таком виде можно и на „Евровидение“ ехать»;

«Тебе идет образ»;

«Хоть Настя адекватная. Не зря подписался»;

«Настасья, вы крутая девушка!»

«Да здравствует объективность!» — откликнулись подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Самбурская обескуражила поклонников новым фото.

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