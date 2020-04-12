Три категории: как будут работать электронные пропуска в Москве

Система электронных пропусков вводится в Москве. Пропуска потребуются жителям столицы для проезда на общественном или личном транспорте. Оформить их можно будет с 13 апреля, а уже 15-го движение по городу без таких пропусков будет запрещено.

Власти Москвы планируют ввести три категории пропусков, представляющих собой код из букв и цифр. Эта комбинация будет содержать в себе информацию о том, куда и зачем направляется человек.

Например, служебный пропуск, действующий до 30 апреля, понадобится гражданам, которым нужно добраться до места работы. Также его можно будет использовать для передвижения по служебным обязанностям.

Вторая категория пропусков создана для посещения москвичами медицинских учреждений. В неделю можно получать неограниченное количество пропусков подобного типа.

И, наконец, третий вид пропусков предусмотрен для передвижений граждан в личных целях. В магазин или на дачу, например. Получать такой пропуск можно будет лишь дважды в неделю.

Для прогулок в радиусе 100 метров от жилища электронный пропуск не требуется.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин разъяснил, как будет работать пропускная система в Москве.

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