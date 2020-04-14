Президент РФ Владимир Путин утвердил состав Совета при президенте по науке и образованию. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, председателем совета стал сам Владимир Путин. Его заместителями назначены президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев и помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Секретарем совета стала начальник Управления президента РФ по научно-образовательной политике Инна Биленкина.

Также в состав Совета вошли директор Всероссийского научно-исследовательского института биологии защиты растений Анжела Асатурова; президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук; вице-президент РАН Валерий Козлов и другие известные ученые.

Вместе с ними в Совете при президенте РФ по науке и образованию будут работать ректоры ведущих российских вузов, академики и эксперты.

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