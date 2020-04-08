Учащиеся с первых по восьмые классы могут досрочно отправиться на летние каникулы. Такой вариант не исключает министерство просвещения, пишет ФАН.

В случае принятия такого решения результаты учебного года будут оцениваться по итогам законченных четвертей и триместров, и с учетом всероссийских проверочных работ, выполненных дистанционно.

При этом не пройденные части дисциплин могут перенести на осень.

В ведомстве не исключают, что учеба для старшеклассников может быть продлена до 8 июня. В этот день запланирован ЕГЭ по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

Ранее в Минпросвещения заявляли, что стремятся сделать так, чтобы школьникам летом учиться не пришлось.

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