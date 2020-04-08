Минпросвещения допускает досрочное завершение учебного года в школах
При необходимости не пройденные части предметов могут перенести на осень.
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Учащиеся с первых по восьмые классы могут досрочно отправиться на летние каникулы. Такой вариант не исключает министерство просвещения, пишет ФАН.
В случае принятия такого решения результаты учебного года будут оцениваться по итогам законченных четвертей и триместров, и с учетом всероссийских проверочных работ, выполненных дистанционно.
При этом не пройденные части дисциплин могут перенести на осень.
В ведомстве не исключают, что учеба для старшеклассников может быть продлена до 8 июня. В этот день запланирован ЕГЭ по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.
Ранее в Минпросвещения заявляли, что стремятся сделать так, чтобы школьникам летом учиться не пришлось.
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