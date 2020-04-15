Более половины россиян готовы променять самоизоляцию на возможность работать
О возможности возобновить трудовую деятельность чаще всего мечтает молодежь и люди с достатком выше 80 тысяч рублей.
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После завершения ограничительных мер по противодействию распространения коронавируса большинство россиян готовы трудиться больше привычного, чтобы наверстать время простоя, пишут «Известия».
Как свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного во время режима самоизоляции, более половины респондентов — 52% — согласны работать шесть дней в неделю. 36% выступили против такого графика, а еще 12% затруднились с ответом.
64% респондентов сообщили, что в случае необходимости готовы отказаться от майских и новогодних каникул, но при условии сохранения выходных дней на 1 и 9 мая, а также 1 и 7 января, что оговаривалось в формулировке вопроса социсследования.
25% участников сказали, что пожертвовать длительными праздниками не готовы, 11% затруднились высказать свое мнение.
Кроме того, среди респондентов в возрасте 24 лет и младше от каникул вообще готовы отказаться 74%. С ними солидарны и высокооплачиваемые сотрудники — 69%, которые получают больше 80 тысяч рублей в месяц.
Опрос проводился с 6 по 13 апреля, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек, работающих по пятидневному графику.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что треть россиян радуются возможности поработать на «удаленке».
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