Треть россиян радуются возможности поработать на «удаленке»

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Марина Неруцких
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При этом некоторые респонденты отметили снижение рабочей продуктивности.

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Фото, видео: Globallookpress.com

Тема:
Эпидемия коронавируса

Почти треть россиян получают удовольствие от возможности работать не выходя из дома. К такому выводу пришли специалисты сервиса путешествий Туту.ру, которые провели соответствующий опрос. Результат исследования публикует РИА Новости.

В исследовании приняли участие 1,3 тысячи россиян, из них 545 респондентов признались, что их профессиональные обязанности не предусматривают возможности работать из дома. Оставшиеся 46% опрошенных высказали разное отношение к возможности работать в удаленном режиме.

Так, 29% респондентов заявили, что им нравится работать дома. При этом они считают, что хорошо справляются со своими задачами. Только 7% опрошенных признались, что их продуктивность в домашних стенах пошла на спад.

Каждый десятый респондент выразил желание побыстрее вернуться в офис, так как работать там приятнее, чем дома.

В целях профилактики распространения коронавируса многие российские компании по возможности перевели своих сотрудников на работу в удаленном доступе.

Ранее в интервью 5-tv.ru Юрий Лоза рассказал о необычной подработке сына-музыканта во время карантина.

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