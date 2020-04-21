В середине марта эпидемия коронавируса COVID-19 добралась и до России. В рамках профилактики распространения заболевания в стране закрылись места высокого скопления людей. Помимо ресторанов, кинотеатров и музеев, деятельность приостановили высшие и средние учебные заведения.

По данным Минпросвещения, 95% школ перешли в режим дистанционного обучения. Для многих учителей удаленка стала настоящим испытанием. Как оказалось, не все преподаватели были готовы к тому, чтобы учить детей дистанционно. Что касается школьников, то многие опасаются, что из-за коронавируса COVID-19 им придется учиться летом. Сегодня это одно из самых больших детских опасений, ведь те же экзамены и проверочные работы уже перенесли.

В конце марта губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, школьникам, возможно, придется учиться летом. Политик пояснил, что до сих пор остается неизвестно, как развернется ситуация с распространением коронавируса в России. По словам Воробьева, никто не хочет перегружать детей, в то же время допускать проблемы в образовании также некорректно. Заявление заставило понервничать не только живущих в подмосковье семьи, но и жителей остальных российских регионов.

5-tv.ru выяснил, как пришедшая в Россию эпидемия коронавируса изменила отечественную систему образования и насколько оправданы опасения учащихся об учебе этим летом.

Будут ли школьники учиться летом 2020 года?

По словам замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко, что школьникам, возможно, придется учиться этим летом, однако ситуация напрямую зависит от распространения коронавируса в России. В то же время политик подчеркнул, что у перед работниками образовательной сферы стоит задача завершить учебный год в срок.

Дальнейшая ситуация с эпидемией коронавируса COVID-19 в России напрямую зависит от ответственного подхода граждан к самоизоляции. Чем больше россиян останется дома, тем скорее страна очистится от этого недуга. Вместе с тем можно будет говорить об открытии не только школ с вузами, но о возвращении миллионов граждан к привычной жизни.

Школьники опасаются, что из-за коронавируса им придется учиться летом. Известия / Кристина Кормилицына

На фоне животрепещущего вопроса о том, будут ли школьники учиться летом 2020 года, родителей детей младшего школьного возраста беспокоит проведение проверочных и контрольных работ. Для учащихся постарше в свою очередь куда острее стоит вопрос сроков сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

ЕГЭ, ОГЭ и ГИА перенесут или отменят?

С инициативой о переносе ЕГЭ на 2021 год выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. По словам чиновника, премьер-министр РФ Михаил Мишустин услышал предложение коллеги, однако никак не среагировал на него. По мнению Смолина, позже заместители премьера могут вернуться к его предложению в зависимости от ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в стране.

На данный момент начало сдачи ОГЭ перенесли на 9 июня, ЕГЭ и ГИА стартует днем раньше — 8-го числа. В то же время власти предупреждают, что задания ЕГЭ упрощать не станут. Провести экзамен дистанционно также не получится по причине отсутствия необходимых инструкций. Выпускникам остается лишь усерднее готовиться к сдаче экзаменов. Однако совсем исключать возможность того, что детям все же придется учиться летом, нельзя.

Минпросвещения учитывает сразу несколько сценариев развития ситуации с коронавирусом в России. В случае, если заразу не удастся победить профилактическими мерами, школьники вынуждены будут учиться летом. В таком случае экзамены перенесут на июль месяц, однако последним резервным днем стало 22 сентября.

Некоторые школьные экзамены уже перенесены на более поздний срок. globallookpress.com / Elena Sikorskaya

Вместе с тем специалисты напоминают, что введенный в стране режим самоизоляции не подразумевает долгих выходных для взрослых и детей. Вплоть до 30 апреля граждане обязаны отказаться от посещения мест с высокой плотностью людей и чаще мыть руки с мылом. В случае нарушения режима самоизоляции их ожидает не только денежный штраф, но и риск вызвать новую волну распространения коронавируса COVID-19 в стране.

В апреле исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что уже в этом месяце прояснятся сроки проведения ЕГЭ 2020 года. По словам чиновника, после майских праздников станет видно, понадобится ли переносить ЕГЭ вновь и отправлять школьников учиться во время летних каникул. Что касается ОГЭ, то из-за пандемии коронавируса было принято решение отменить сдачу предметов по выбору. Таким образом, в рамках ОГЭ девятиклассникам потребуется сдать только основную часть: русский язык и математику.

ВПР перенесут или отменят?

Всероссийские проверочные работы проводятся ежегодно среди учащихся с первого по восьмой класс. Пришедшая в Россию эпидемия коронавируса нарушила расписание проведения ВПР. Изначально планировалось отвести два весенних месяца. Сегодня, на фоне осложнившейся эпидемиологический ситуации в стране, проведение Всероссийской проверочной работы перенесли на осень.

Тем не менее миллионы родителей заинтересованы в плановом окончании учебного года. Преподаватели также ратуют за то, чтобы детям не пришлось учиться летом. Однако распространение коронавируса в стране диктует свои правила.

Вместе с переходом большинства школ на дистанционное обучение стал вопрос о плановом проведении ВПР. Всероссийская проверочная работа нацелена на выявление уровня подготовленности учеников. Оценки ВПР не влияют на аттестат, однако школы не могут закончить учебный год без подведения итогов ВПР.

В 2020 году школьники будут сдавать ВПР не весной, а осенью. www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

С этим согласна депутат Госдумы и координатор проекта «Новая школа» Алена Аршинова, предложившая перенести ВПР на осень. По мнению политика, нынешняя эпидемиологическая ситуация в стране делает проведение Всероссийской проверочной работы невозможной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как саратовским школьникам включили фильм для взрослых во время дистанционного урока.