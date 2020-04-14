Путин предложил снизить пошлины в ЕАЭС на товары для значимых отраслей
Правительства ЕАЭС условились: общий рынок важнее. Медицинская техника и средства защиты не будут экспортироваться за границы Союза, если на них есть дефицит в странах «пятерки».
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Фото, видео: ТАСС / Астахов Дмитрий; 5-tv.ru
У России есть ресурсы для активной антикризисной политики. Об этом Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам.
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