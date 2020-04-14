Путин предложил снизить пошлины в ЕАЭС на товары для значимых отраслей

У России есть ресурсы для активной антикризисной политики. Об этом Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам.

Необходимы новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, и они будут введены. Чтобы остановить распространение коронавируса в мире тоже потребуются дополнительные меры — президент назвал их экстраординарными.

Объединить усилия мирового сообщества Путин призвал на онлайн-встрече с членами Высшего Евразийского экономического совета.

О чем еще говорили лидеры, знает Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом.

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