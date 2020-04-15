Постояльцы нелегального хостела в Ленобласти, зараженные коронавирусом, работали в Петербурге
Массовое заражение людей COVID-19 произошло в деревне Новосергиевка.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
«Привет Джигану» — Агата Муцениеце заявила, что ее избил Павел Прилучный
Фото, видео: 5-tv.ru
Нелегальный хостел в Ленинградской области резко поднял статистику региона по инфицированию коронавирусом.
За сутки COVID-19 выявили еще у 88 мигрантов — постояльцев гостиницы. Всего заболело 123 человека.
В деревне Новосергиевка развернут мобильный палаточный госпиталь. Врачи ближайшей, Всеволожской больницы работают там посменно.
Артур Ломидзе передает с места событий.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число инфицированных COVID-19 в нелегальном хостеле в Ленобласти возросло до 123.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
65%
0.39 80.67
0.55
Нашли ошибку?