Военнослужащие продезинфицировали вагоностроительный завод в Петербурге

В ближайшее время его сотрудники вернутся на рабочие места.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Военные помогают регионам России противостоять пандемии.

В Северной столице силами Северо-Западного военного округа дезинфицировали цеха и оборудование Октябрьского вагоностроительного завода.

На днях он возобновит производство составов для метрополитена, сотрудники вернутся на безопасные рабочие места.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мэр Вологды ответил на вопросы горожан о стрижке в условиях пандемии интернет-мемом.

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