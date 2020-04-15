Военнослужащие продезинфицировали вагоностроительный завод в Петербурге
В ближайшее время его сотрудники вернутся на рабочие места.
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Фото, видео: 5-tv.ru
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