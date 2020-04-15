Мэр Вологды ответил на вопросы горожан о стрижке в условиях пандемии интернет-мемом
Градоначальник предложил объявить конкурс мемов #послекарантина, победителю пообещал мешок гречки.
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Фото, видео: Instagram @sergey_voropanov
Мэр Вологды Сергей Воропанов своеобразным образом ответил горожанам, беспокоящимся о его внешнем виде во время объявленного в регионах режима самоизоляции. На своей странице в Instagram градоначальник отметил, что последнее время многих волнует вопрос его стрижке, и сообщил, что не посещал парикмахера с марта. К посту он прикрепил свою отредактированную в фотошопе фотографию с новой прической.
«Предположили, что примерно так я могу выглядеть к концу карантина», — написал Воропанов.
Мэр Вологды добавил, что объявляет конкурс интернет-мемов «#послекарантина». В качестве приза победителю обещан мешок гречки.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, на сегодняшний день в Вологодской области зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом, один из них за последние сутки. Семь человек вылечились, летальных исходов не было.
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