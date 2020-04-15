Парад Победы на 9 мая в Москве отменен
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции торжественный марш, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войны, перенесен на другую дату.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Принято решение об отмене парада Победы в Москве 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Торжественный марш, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войны обязательно состоится, но будет перенесен на другую дату. О переносе парада сообщает РБК.
Возможно, парад Победы пройдет 24 июня, как и в 1945 году.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что обращение российских ветеранских организаций Владимиру Путину с просьбой об отмене парада Победы в Москве до стабилизации ситуации с коронавирусом будет рассмотрено. Документ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ветераны попросили Путина отложить парад Победы в Москве.
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