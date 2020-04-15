Парад Победы на 9 мая в Москве отменен

Принято решение об отмене парада Победы в Москве 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Торжественный марш, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войны обязательно состоится, но будет перенесен на другую дату. О переносе парада сообщает РБК.

Возможно, парад Победы пройдет 24 июня, как и в 1945 году.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что обращение российских ветеранских организаций Владимиру Путину с просьбой об отмене парада Победы в Москве до стабилизации ситуации с коронавирусом будет рассмотрено. Документ подписали глава Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны Владимир Епифанов и глава Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ Виктор Ермаков.

В тексе сказано, что в настоящий момент гарантировать безопасность проведения такого масштабного мероприятия невозможно, поэтому было бы разумно его отменить и перенести на более поздний срок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ветераны попросили Путина отложить парад Победы в Москве.