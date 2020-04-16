🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 апреля, Луна в созвездии Водолея дарит шанс всем знакам Зодиака возможность изменить жизнь к лучшему. Главное, доверять интуиции.

♈ Овен

Все, что происходит, является частью божественного плана, записанного в звездах. Если вы заблудились или не знаете, куда идти, просто закройте глаза и попросите знак. Верьте, что все придет к вам самым неожиданным образом. Например, разговор, который вы услышали, или видение, появившееся у вас, когда вы сели медитировать.

Космический совет: попросите, и дано вам будет.

♉ Телец

В самоизоляции вы получили более глубокие откровения о том, кем вы не являетесь. Пусть это будет поворотный момент. Сделайте глубокий вдох, отцентрируйте себя и приготовьтесь пройти внутрь. Когда вы это сделаете, попросите своих ангелов и других помощников открыть вам истинный путь. Сейчас вы находитесь в процессе преодоления мира иллюзий.

Космический совет: вы создаете новую реальность для себя, преодолевая иллюзии.

♊ Близнецы

Единственная причина, по которой вы сталкиваетесь с препятствиями, заключается в том, что вы закрываете себя перед возможностями. Так перенаправьте свой взгляд. Проанализируйте ситуацию, взглянув на нее по-новому. Креативные решения помогут вам совершить прорыв и обозначить отправную точку нового путешествия.

Космический совет: ваш ответ заключается в принятии.

♋ Рак

Это период внутренней трансформации. Вы осознаете свою истинную ценность и вступаете в свет. Нет, ваши мечты не слишком велики! Поверьте, наконец, в безграничные силы Вселенной и будьте готовы творить чудеса.

Космический совет: настало время воплотить ваши мечты в реальность.