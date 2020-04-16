🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Сегодня, 16 апреля, Луна в созвездии Водолея дарит шанс всем знакам Зодиака возможность изменить жизнь к лучшему. Главное, доверять интуиции.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 апреля, Луна в созвездии Водолея дарит шанс всем знакам Зодиака возможность изменить жизнь к лучшему. Главное, доверять интуиции.

♈ Овен

Все, что происходит, является частью божественного плана, записанного в звездах. Если вы заблудились или не знаете, куда идти, просто закройте глаза и попросите знак. Верьте, что все придет к вам самым неожиданным образом. Например, разговор, который вы услышали, или видение, появившееся у вас, когда вы сели медитировать.

Космический совет: попросите, и дано вам будет.

♉ Телец

В самоизоляции вы получили более глубокие откровения о том, кем вы не являетесь. Пусть это будет поворотный момент. Сделайте глубокий вдох, отцентрируйте себя и приготовьтесь пройти внутрь. Когда вы это сделаете, попросите своих ангелов и других помощников открыть вам истинный путь. Сейчас вы находитесь в процессе преодоления мира иллюзий.

Космический совет: вы создаете новую реальность для себя, преодолевая иллюзии.

♊ Близнецы

Единственная причина, по которой вы сталкиваетесь с препятствиями, заключается в том, что вы закрываете себя перед возможностями. Так перенаправьте свой взгляд. Проанализируйте ситуацию, взглянув на нее по-новому. Креативные решения помогут вам совершить прорыв и обозначить отправную точку нового путешествия.

Космический совет: ваш ответ заключается в принятии.

♋ Рак

Это период внутренней трансформации. Вы осознаете свою истинную ценность и вступаете в свет. Нет, ваши мечты не слишком велики! Поверьте, наконец, в безграничные силы Вселенной и будьте готовы творить чудеса.

Космический совет: настало время воплотить ваши мечты в реальность.

♌ Лев

Разве вы не устали пытаться контролировать каждый аспект своей жизни? Вдохните. Отпустите. Повторите. Это подходящий момент, чтобы отпустить узды и позволить вмешаться таинственным силам, находящимся выше. Верьте, что все, что произойдет сейчас, соответствует вашему высшему благу.

Космический совет: сдайтесь и отпустите.

♍ Дева

Вы уже давно знаете, что делать. Что мешает вам осуществить желаемое действие? Все растет по-разному. Частота, на которой вы находитесь, может не соответствовать частоте людей вокруг вас, и это нормально. Не бойтесь петь другую мелодию. Не бойтесь говорить свою правду, несмотря на сопротивление, которое вы можете получить в сделке.

Космический совет: пора становиться решительными и бесстрашными.

♎ Весы

Не относись к себе так серьезно. Может быть, вы не тот, кем вы были раньше. Ну и что? Позвольте себе играть, исследовать, веселиться. Энергия вечно меняет форму. Когда вы это сделаете, отпустите свою привязанность к старой истории и позволите Духу привести вас на совершенно новую территорию. О, что вы узнаете о себе и мире вокруг вас!

Космический совет: позвольте себе подурачиться.

♏ Скорпион

В жизни бывают моменты, когда вы начинаете думать, что вы потеряны и растеряны, что вам некуда идти и некому позвонить. Это ограничение трехмерного ума. Открой себя божественному провидению. Отпустите идею разделения и примите идею единства. Ответы, которые вам нужны прямо сейчас, придут к вам самым загадочным образом.

Космический совет: открой себя божественному провидению.

♐ Стрелец

Бывают времена, когда мы держимся за старые истории, опасаясь того, что может повлечь за собой новое. Нужно перестать бояться и прислушаться к зову сердца. Придется также открыть и свой разум. Время перемен пришло, не стойте в нерешительности. Есть только миг.

Космический совет: не стойте в нерешительности.

♑ Козерог

Отсутствует ясность в отношении того, как все будет происходить в будущем — это вызывает у вас беспокойство. Никаких поспешных решений, не торопитесь делать выводы. Соберите факты и цифры. Обратитесь к доверенному лицу или наставнику, если это будет необходимо. Это поможет вам принять практические решения, которые будут служить вам в долгосрочной перспективе. Но помните, с кем вы делитесь конфиденциальной информацией.

Космический совет: найдите способы обрести ясность.

♒ Водолей

Нет хороших или плохих впечатлений, Водолей. Только линза, через которую мы смотрим на мир, окрашивает нашу реальность. Так что уберите фильтры. Признайте урок, который вас просят выучить. Это ключ к преодолению ваших демонов. Что касается боли в вашем сердце, верьте, что она уйдет. Исцеление — это всегда длительный процесс.

Космический совет: будьте благодарны за каждый опыт.

♊ Рыбы

Бывают дни, когда вы просыпаетесь, чувствуя себя самой великолепной версией себя. А потом бывают дни, когда пробуждение само по себе является трудной задачей. Такова природа жизни, Рыбы. Постоянный и непрерывный танец тени и света. Кстати, пора признать свои недостатки. Поверьте, что вы скоро найдете выход из своего затруднительного положения.

Космический совет: будьте снисходительнее к самому себе.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля.

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