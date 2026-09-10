«Много проектов»: Алиханов о росте торговли РФ и Индии

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 30 0

Товарооборот между Москвой и Нью-Дели вырос более чем на 300%.

Какой объем торговли у РФ и Индии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Алиханов: торговля России и Индии выросла более чем на 300%

За последние пять лет взаимная торговля России и Индии выросла более чем на 300%. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

«У нас за последние пять лет больше чем на 300% выросла взаимная торговля. Мы обсуждаем очень много интересных проектов по промышленной кооперации», — сказал глава экономического ведомства корреспонденту Игорю Балдину.

По словам Алиханова, именно поэтому сотрудничество с партнерами в Индии выходит на новый уровень.

Ранее в августе президент РФ Владимир Путин встретился с главой МИД Индии Нарендрой Моди, который прибыл в Москву с официальным визитом. Переговоры прошли в доброжелательной интонации — оба лидера были в приподнятом настроении.

В ходе беседы было отмечено, что у Москвы и Нью-Дели много совместных проектов в самых разных сферах — от энергетики и сельского хозяйства до туризма и самолетов. Также обсуждалось совместное строительство «Кудамкулам» — крупнейшей электростанции Индии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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