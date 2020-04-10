По данным источников, компании планировали увеличить комиссии в апреле, но перенесли эти планы из-за коронавируса.

Visa и Mastercard повысят сборы на операции с платежными картами

Фото: DPA/TASS

Тема:
Эпидемия коронавируса

Транснациональные корпорации Visa Inc. и Mastercard Inc. увеличат комиссии на операции с платежными картами. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, повышение сбора коснется отчислений ритейлеров банкам, которые поступают при оплате покупок клиентами с помощью банковских карт. Его размер может варьироваться в диапазоне от 1% до 3%.

Как добавляют инсайдеры, увеличение комиссии может произойти в этом году. Решение на этот счет Visa и Mastercard приняли до распространения коронавируса в США. Процент от банковских операций планировалось повысить в апреле, но с учетом обострившейся экономической ситуации компании перенесли планы на июль. Осуществят ли они задуманное, если пандемия не стихнет в ближайшие месяцы — пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сбербанк отменит «банковский роуминг», но введет комиссию за переводы от 50 тысяч рублей в месяц.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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