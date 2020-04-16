Трамп считает, что пик коронавируса в США пройден

Глава Белого дома даже пообещал журналистам, что уже 16 апреля администрация Штатов объявит рекомендации о снятии связанных с коронавирусом ограничений.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Shawn Thew; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

США прошли пик пандемии коронавируса. С таким странным заявлением выступил Дональд Трамп. Обращаясь к представителям прессы глава Белого дома подчеркнул, что это великий день для всей Америки.

«Хотя мы должны быть бдительными, уже ясно, что наша агрессивная стратегия работает, и работает очень хорошо. Статистика свидетельствует о том, что наша страна преодолела пик по новым случаям заражения коронавирусом», — уверен глава Белого дома.

На этой оптимистичной волне Трамп также пообещал журналистам, что уже сегодня администрация Штатов объявит рекомендации о снятии связанных с коронавирусом ограничений.

Впрочем, СМИ радостный настрой президента явно не разделяет. По подсчетам Reuters, за минувшие сутки в США побит рекорд по жертвам COVID-19. Их число, утверждает агентство, составило около 2 400 человек. Да и по официальной статистике, Америка по-прежнему лидирует в мире по смертности от коронавируса. Всего с начала пандемии там скончалось уже почти 30 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп обвинил ВОЗ в неправильных рекомендациях по борьбе с COVID-19.

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Тема:
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