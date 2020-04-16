Серьезное ДТП произошло рано утром в Петербурге. В Выборгском районе города водитель большегруза Scania по невыясненным причинам съехал с дороги. Тягач пробил ограждение и упал в Неву.

Инцидент произошел в 5.55 на Выборгской набережной у дома 37. На место аварии оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, однако тягач уже ушел под воду. Примерно через час водолазам удалось поднять на берег тело водителя большегруза, его личность устанавливается.