Фура пробила ограждение и упала в Неву — видео
Водитель тягача погиб.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Demian Stringer; 5-tv.ru
Серьезное ДТП произошло рано утром в Петербурге. В Выборгском районе города водитель большегруза Scania по невыясненным причинам съехал с дороги. Тягач пробил ограждение и упал в Неву.
Инцидент произошел в 5.55 на Выборгской набережной у дома 37. На место аварии оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, однако тягач уже ушел под воду. Примерно через час водолазам удалось поднять на берег тело водителя большегруза, его личность устанавливается.
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