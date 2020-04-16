Заместитель мэра столицы по социальным вопросам сообщила, что число излечившихся от COVID-19 неуклонно растет.

В Москве вылечились от коронавируса еще 189 человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

В Москве за прошедшие сутки от коронавируса излечились еще 189 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова на официальном сайте градоначальника.

«За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны еще 189 человек. <…> Число выздоровевших в Москве неуклонно растет, и мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится и дальше. Всего количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 1205», — сказала Ракова.

По ее словам, те пациенты, которым еще необходимо наблюдение медиков, получили рекомендации от врачей. Для подтверждения отсутствия заболевания люди после лечения проходят специальные исследования.

Как писал ранее 5-tv.ru, по данным Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 16 апреля в России общее число зараженных COVID-19 достигло 24 567 тысяч человек. Количество летальных исходов в стране увеличилось до 201. Всего в России переболели коронавирусом 1 986 человек.

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