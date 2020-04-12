Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Любимая миллионами российская певица два дня жаловалась на онемение руки — первый признак предынсультного состояния.
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Фото, видео: РИА Новости / Игорь Руссак, 5-tv.ru
Заслуженная артистка России Татьяна Буланова в предынсультном состоянии была доставлена в петербургскую больницу. 5-tv.ru стало известно, что певица несколько дней жаловалась на онемение руки. Об этом сообщил концертный директор исполнительницы Константин Сергеев.
«Она два дня жаловалась на… У нее левая рука стала… Ощущение онемения. Это первый признак предынсультного состояния. Ее привезли обследоваться. Чтобы не было того, что из серии — человека долбанул инсульт и его увезли на скорой, нет», — сказал он.
По словам Сергеева, в настоящий момент любимая миллионами певица Татьяна Буланова ходит на процедуры, чувствует себя хорошо и поддерживает связь с ближайшим окружением. Певица находится в национальном медицинском исследовательском центре кардиологии имени В. А. Алмазова.
«Это лучшие кардиологи и сосудистые специалисты», — подчеркнул концертный директор певицы.
Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге поздно вечером 11 апреля. После друг певицы прокомментировал информацию о произошедшем. Актер Артем Анчуков сообщил, что все ее друзья переживают за Татьяну и желают ей скорейшего выздоровления.
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