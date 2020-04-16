Опубликован рейтинг богатейших бизнесменов России по версии Forbes

Журнал Forbes обновил рейтинг богатейших предпринимателей России. Во главе списка из 200 имен оказался президент холдинга «Интеррос», крупнейший акционер ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин. Его состояние эксперты оценили в 19,7 миллиарда долларов. На первую строчку бизнесмен поднялся с шестой позиции прошлогоднего списка — тогда его состояние оценивались в 18,1 миллиарда долларов.

На втором месте по-прежнему председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с 18,1 миллиарда долларов, однако за год он потерял 3,2 миллиарда долларов.

На третьей строчке лидер прошлогоднего рейтинга — председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, потерявший 6,9 миллиарда долларов. Его состояние оценивается теперь в 17,1 миллиарда.

На четвертой и пятой позициях председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с семьей и президент «Лукойла» Вагит Аликперов с 16,8 миллиарда и 15,2 миллиарда долларов соответственно.

В десятку самых богатых бизнесменов России вошли также Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Михаил Фридман, Андрей Мельниченко и Роман Абрамович.

Впервые в рейтинг попали создатели разработчика игр Playrix братья Дмитрий и Игорь Бухманы, они делят 34 и 35 места, а создатель сервиса знакомств Dating.com Дмитрий Волков (26 место) и гендиректор производителя товаров для офиса «Комус» Сергей Бобриков (167 место) и еще ряд предпринимателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журнал Forbes обновил рейтинг самых молодых миллиардеров мира. Его возглавила 22-летняя сестра Ким Кардашьян, американская модель Кайли Дженнер.