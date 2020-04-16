Список возглавил Владимир Потанин, находившийся на шестой строчке годом ранее.

Опубликован рейтинг богатейших бизнесменов России по версии Forbes

Фото: www.globallookpress.com / Oskar Eyb

Журнал Forbes обновил рейтинг богатейших предпринимателей России. Во главе списка из 200 имен оказался президент холдинга «Интеррос», крупнейший акционер ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин. Его состояние эксперты оценили в 19,7 миллиарда долларов. На первую строчку бизнесмен поднялся с шестой позиции прошлогоднего списка — тогда его состояние оценивались в 18,1 миллиарда долларов.

На втором месте по-прежнему председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с 18,1 миллиарда долларов, однако за год он потерял 3,2 миллиарда долларов.

На третьей строчке лидер прошлогоднего рейтинга — председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, потерявший 6,9 миллиарда долларов. Его состояние оценивается теперь в 17,1 миллиарда.

На четвертой и пятой позициях председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с семьей и президент «Лукойла» Вагит Аликперов с 16,8 миллиарда и 15,2 миллиарда долларов соответственно.

В десятку самых богатых бизнесменов России вошли также Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Михаил Фридман, Андрей Мельниченко и Роман Абрамович.

Впервые в рейтинг попали создатели разработчика игр Playrix братья Дмитрий и Игорь Бухманы, они делят 34 и 35 места, а создатель сервиса знакомств Dating.com Дмитрий Волков (26 место) и гендиректор производителя товаров для офиса «Комус» Сергей Бобриков (167 место) и еще ряд предпринимателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журнал Forbes обновил рейтинг самых молодых миллиардеров мира. Его возглавила 22-летняя сестра Ким Кардашьян, американская модель Кайли Дженнер.

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