Путин поручил правительству упростить порядок исследований препаратов от COVID-19

В списке поручений президента также требование обеспечить необходимую финансовую поддержку предприятий и организаций, безработных и семей с детьми.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua, 5-tv.ru

Владимир Путин поручил правительству упростить порядок и сократить сроки доклинических и клинических исследований препаратов от коронавируса. Документ опубликован на сайте Кремля. В течение десяти дней кабмин должен решить вопрос о повышении страховых гарантий врачам, которые борются с COVID-19.

В списке поручений президента — требование обеспечить необходимую финансовую поддержку предприятий и организаций, безработных и семей с детьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выплаты в связи с COVID-19 затронут 500 тысяч компаний с тремя миллионами сотрудников.

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