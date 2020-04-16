Путин поручил правительству упростить порядок исследований препаратов от COVID-19

Владимир Путин поручил правительству упростить порядок и сократить сроки доклинических и клинических исследований препаратов от коронавируса. Документ опубликован на сайте Кремля. В течение десяти дней кабмин должен решить вопрос о повышении страховых гарантий врачам, которые борются с COVID-19.

В списке поручений президента — требование обеспечить необходимую финансовую поддержку предприятий и организаций, безработных и семей с детьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выплаты в связи с COVID-19 затронут 500 тысяч компаний с тремя миллионами сотрудников.