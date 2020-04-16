Выплаты в связи с COVID-19 затронут 500 тысяч компаний с тремя миллионами сотрудников

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что на прямые выплаты от государства в связи с распространением коронавируса могут рассчитывать 500 тысяч российских компаний, в которых трудятся порядка трех миллионов сотрудников. Финансовая помощь предприятиям, по словам главы кабмина, начнет поступать с 18 мая, как накануне поручил президент РФ Владимир Путин.

«Компании смогут использовать эти средства как на решение первоочередных задач, так и на возможную выплату заработной платы. <…> Первые выплаты бизнес должен получить уже с 18 мая, как поручил это сделать президент, потому прошу Федеральную налоговую службу полностью отработать алгоритм подачи заявления и максимально быстро довести до бизнеса необходимую информацию», — подчеркнул Мишустин.

Он также добавил, что правительство приняло решение о расширении перечня наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей. Теперь туда также войдет торговля непродовольственными товарами.

В целях поддержки малого и среднего бизнеса глава Кабинета министров призвал банки как можно быстрее включиться в программу выдачи льготных кредитов и поручил ежедневно мониторить развитие ситуации по данному направлению. Министр экономического развития Максим Решетников пообещал контролировать данную сферу.

Кроме того, в ходе совещания Мишустин добавил, что согласно поручению Владимира Путина, регионам будет выделено 48 миллиардов рублей на выплаты медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил оказать безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу в РФ.

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