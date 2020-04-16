Красная Армия взяла город за 17 дней, несмотря на ожесточенное сопротивление немецких войск.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Günter Bratke; 5-tv.ru

Ровно 75 лет назад началась Берлинская наступательная операция — одна из самых кровопролитных в ходе Второй мировой.

Несмотря на ожесточенное сопротивление, а немецким войскам отступать было просто некуда, Красная Армия взяла город за 17 дней.

И сегодня рассекретили материалы о начале штурма Берлина, они опубликованы на портале История.рф.

Европейский корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Чащухин встретился с участниками той битвы. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 75 лет назад Красная Армия штурмовала столицу Австрии.

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