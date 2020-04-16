Аргентинский курорт захватили морские львы. Теперь они — хозяева опустевших улиц большого портового города Мар-дель-Плата. Туристы туда не приезжают, местные жители сидят в изоляции. Так что львы большими группами выползают на берег и, в основном, отдыхают, развалившись на солнце.

Хотя очевидцы сообщают, что эти в целом дружелюбные животные уже не хотят делить пространство с другими видами. Иногда гоняют уличных собак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дерзкие и любопытные морские львы угнали яхту и отправились покататься.