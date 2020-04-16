Итальянские и испанские врачи утверждают, что сыпь, в большинстве случаев на ногах, может свидетельствовать о заражении COVID-19.

Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом

Фото: www.globallookpress.com / Cdc/Cdc

Тема:
Эпидемия коронавируса

Итальянские и испанские ученые обнаружили необычный симптом коронавируса — сыпь, которая проявляется на ногах. Как пишет Metro, такой симптом чаще всего появляется у детей и подростков.

В начале марта в Италии госпитализировали 13-летнего подростка с сыпью на пятках. Изначально врачи думали, что это укусы пауков, однако через несколько дней у юноши появились и типичные признаки COVID-19: жар и головная боль. Тест на коронавирус оказался положительным, также у мальчика была обнаружена пневмония.

По мнению дерматолога Маццотта Трокколи, сыпь может являться новым клиническим проявлением COVID-19. Она может встречаться как у взрослых, так и у детей. Благодаря ей зараженных можно будет выявить на самой ранней стадии.

По данным издания, сыпь наблюдается у каждого пятого итальянца с коронавирусом и выглядит так же, как и при кори или ветрянке. Обычно покраснения выступают на пальцах ног.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появился новый способ распространения коронавируса.

Полезная информация о коронавирусе:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
16 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 16 апреля
16 апр
В Санкт-Петербурге ансамбль песни и пляски ЗВО представил клип «Сидим дома»
16 апр
Коронавирус выявили во всех регионах России. Последним стала Республика Алтай
16 апр
Число инфицированных коронавирусом в Петербурге может достичь 40 тысяч
16 апр
С 1 марта Россию покинули 1,2 миллиона иностранцев
16 апр
Путин: Обязательно проведем все мероприятия в честь Дня Победы в 2020 году
16 апр
Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом
16 апр
Все случаи ОРВИ в Москве будут расцениваться как подозрение на коронавирус
16 апр
У участкового полиции Петербурга подозревают коронавирус
16 апр
Мишустин потребовал ежедневно контролировать выполнение банками поручений Путина

Читайте также

+6° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
74.71
1.00 81.28
0.61
ТОП-3 женщин по знаку зодиака с самым дурным характером

Последние новости

20:04
«Жива, здорова, счастлива!» — Пугачева поблагодарила всех за поздравления
19:54
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 16 апреля
19:53
«Как пончик!» — Звезда Playboy восхитила подписчиков идеальной фигурой
19:45
Видео: Кадры крушения истребителя-перехватчика МиГ-31 в Казахстане
19:39
Михаил Боярский не оплачивает штраф за «мушкетерскую» парковку в Петербурге
19:33
Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом

Сейчас читают

ТОП-3 женщин по знаку зодиака с самым дурным характером
Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок