Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом
Итальянские и испанские врачи утверждают, что сыпь, в большинстве случаев на ногах, может свидетельствовать о заражении COVID-19.
Фото: www.globallookpress.com / Cdc/Cdc
Итальянские и испанские ученые обнаружили необычный симптом коронавируса — сыпь, которая проявляется на ногах. Как пишет Metro, такой симптом чаще всего появляется у детей и подростков.
В начале марта в Италии госпитализировали 13-летнего подростка с сыпью на пятках. Изначально врачи думали, что это укусы пауков, однако через несколько дней у юноши появились и типичные признаки COVID-19: жар и головная боль. Тест на коронавирус оказался положительным, также у мальчика была обнаружена пневмония.
По мнению дерматолога Маццотта Трокколи, сыпь может являться новым клиническим проявлением COVID-19. Она может встречаться как у взрослых, так и у детей. Благодаря ей зараженных можно будет выявить на самой ранней стадии.
По данным издания, сыпь наблюдается у каждого пятого итальянца с коронавирусом и выглядит так же, как и при кори или ветрянке. Обычно покраснения выступают на пальцах ног.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появился новый способ распространения коронавируса.
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