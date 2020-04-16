Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом

Итальянские и испанские ученые обнаружили необычный симптом коронавируса — сыпь, которая проявляется на ногах. Как пишет Metro, такой симптом чаще всего появляется у детей и подростков.

В начале марта в Италии госпитализировали 13-летнего подростка с сыпью на пятках. Изначально врачи думали, что это укусы пауков, однако через несколько дней у юноши появились и типичные признаки COVID-19: жар и головная боль. Тест на коронавирус оказался положительным, также у мальчика была обнаружена пневмония.

По мнению дерматолога Маццотта Трокколи, сыпь может являться новым клиническим проявлением COVID-19. Она может встречаться как у взрослых, так и у детей. Благодаря ей зараженных можно будет выявить на самой ранней стадии.

По данным издания, сыпь наблюдается у каждого пятого итальянца с коронавирусом и выглядит так же, как и при кори или ветрянке. Обычно покраснения выступают на пальцах ног.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появился новый способ распространения коронавируса.

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