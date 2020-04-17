«Юхххху!» — Ивлеева набрала почти шесть миллионов подписчиков
По такому поводу блогер надела дерзкий наряд, чем немало порадовала поклонников.
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Фото, видео: Instagram @nastyaivleeva
Популярный блогер Настя Ивлеева набрала почти шесть миллионов подписчиков. Об это девушка сообщила ярким постом в своем Instagram.
По такому поводу блогер решила принарядиться. На фото Настя в леопардовом платье, уши украшают большие серьги-змеи, а на губах помада. Под глазами у блогера красуется надпись BABY.
«Эххх, жалко на фото не влез мой арбалет: (но, зато у меня 5,8 миллионов чудесных людей! Юхххху! по такому поводу решила надеть платье и сиськи! Люблю!», — подписала Настя.
Подписчики оценили внешний вид блогера
«Настюююшка, да ты просто опааасность»;
«Серьги просто огнище»;
«Настя, как всегда, превосходная. Обожаю», — написали фолловеры Насти.
Самые внимательные увидели в этом образе сходство с Ольгой Бузовой.
«Как у Бузовой нарядик»;
«Ивлеева = Бузова»;
«Ты на Бузяку похожа», — отметили пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ивлеева и Крид в прямом эфире вывалили себе на голову майонез со шпротами.
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