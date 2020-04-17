Популярный блогер Настя Ивлеева набрала почти шесть миллионов подписчиков. Об это девушка сообщила ярким постом в своем Instagram.

По такому поводу блогер решила принарядиться. На фото Настя в леопардовом платье, уши украшают большие серьги-змеи, а на губах помада. Под глазами у блогера красуется надпись BABY.

«Эххх, жалко на фото не влез мой арбалет: (но, зато у меня 5,8 миллионов чудесных людей! Юхххху! по такому поводу решила надеть платье и сиськи! Люблю!», — подписала Настя.

Instagram @nastyaivleeva

Подписчики оценили внешний вид блогера

«Настюююшка, да ты просто опааасность»;

«Серьги просто огнище»;

«Настя, как всегда, превосходная. Обожаю», — написали фолловеры Насти.

Самые внимательные увидели в этом образе сходство с Ольгой Бузовой.

«Как у Бузовой нарядик»;

«Ивлеева = Бузова»;

«Ты на Бузяку похожа», — отметили пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ивлеева и Крид в прямом эфире вывалили себе на голову майонез со шпротами.

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