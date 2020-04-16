Артистка снялась для черно-белой фотосессии в позе героини «Основного инстинкта».

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Фото, видео: Instagram @astiselfmade

Для стильной фотосессии не всегда нужно ехать на студию и пользоваться услугами дорогого фотографа. Эту мысль подписчикам в Instagram донесла Анна Дзюба, известная как певица Asti. Похоже, что для нового поста она снялась в домашней обстановке, а оператором выступил ее молодой человек — вряд ли артистка пригласила бы в квартиру кого-то со стороны в период самоизоляции. Но на качество работы это не повлияло.

В кадре девушка сидит на высоком стуле в позе героини Шэрон Стоун из «Основного инстинкта». Внимание на себя сразу обращают стройные ноги артистки.а другой. Дерзкий образ дополняет кожаная кепка и пронзительный взгляд.

Instagram @astiselfmade

Поклонники не смогли пройти мимо соблазнительного снимка. За два часа пост отметили «лайками» 116 тысяч пользователей.

«Красотка Asti! Супер!»

«Милая! Обожаю ваши песни и вас!»

«Фото — огонь! Секси!»

«Такая загадочная»;

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Asti в леопардовом платье пришла в церковь крестить дочку Artik.

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