Певица Asti продемонстрировала стройные ножки на соблазнительном фото
Артистка снялась для черно-белой фотосессии в позе героини «Основного инстинкта».
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
«Привет Джигану» — Агата Муцениеце заявила, что ее избил Павел Прилучный
«Он пообещал, что уничтожит меня»: Елена Корикова о том, кто пустил ее карьеру «под откос»
«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака
«Как у Лободы!» — Фанаты разглядели у Веры Брежневой шестой палец на ноге
Фото, видео: Instagram @astiselfmade
Для стильной фотосессии не всегда нужно ехать на студию и пользоваться услугами дорогого фотографа. Эту мысль подписчикам в Instagram донесла Анна Дзюба, известная как певица Asti. Похоже, что для нового поста она снялась в домашней обстановке, а оператором выступил ее молодой человек — вряд ли артистка пригласила бы в квартиру кого-то со стороны в период самоизоляции. Но на качество работы это не повлияло.
В кадре девушка сидит на высоком стуле в позе героини Шэрон Стоун из «Основного инстинкта». Внимание на себя сразу обращают стройные ноги артистки.а другой. Дерзкий образ дополняет кожаная кепка и пронзительный взгляд.
Поклонники не смогли пройти мимо соблазнительного снимка. За два часа пост отметили «лайками» 116 тысяч пользователей.
«Красотка Asti! Супер!»
«Милая! Обожаю ваши песни и вас!»
«Фото — огонь! Секси!»
«Такая загадочная»;
Ранее 5-tv.ru писал, что певица Asti в леопардовом платье пришла в церковь крестить дочку Artik.
Читайте также
42%
1.00 81.28
0.61
Нашли ошибку?