Санкт-Петербургский ансамбль песни и пляски Западного военного округа опубликовал клип «Сидим дома». Он призывает россиян оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Артисты выразили благодарность врачам и военнослужащим, выполняющим воинский долг на территории России и за ее пределами. В клипе артисты весело танцуют, шьют медицинские маски, делают уборку дома и готовят.

Ранее ансамбль песни и пляски ЗВО исполнил песню «Незараженный», посвященную борьбе с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге.

Ансамбль песни и пляски ЗВО был создан в 1929 году, он является одним из старейших творческих коллективов российской армии. В годы Великой Отечественной войны ансамблем было исполнено более двух тысяч концертов. Артисты ансамбля и сейчас выступают в горячих точках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как можно развлечь себя на самоизоляции.