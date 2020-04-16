В видеоролике исполнители совмещают танцы и домашние дела, призывая россиян к самоизоляции.

Фото, видео: 5-tv.ru; YouTube / Официальный канал Ансамбль песни и пляски ЗВО

Тема:
Эпидемия коронавируса

Санкт-Петербургский ансамбль песни и пляски Западного военного округа опубликовал клип «Сидим дома». Он призывает россиян оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Артисты выразили благодарность врачам и военнослужащим, выполняющим воинский долг на территории России и за ее пределами. В клипе артисты весело танцуют, шьют медицинские маски, делают уборку дома и готовят.

Ранее ансамбль песни и пляски ЗВО исполнил песню «Незараженный», посвященную борьбе с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге.

Ансамбль песни и пляски ЗВО был создан в 1929 году, он является одним из старейших творческих коллективов российской армии. В годы Великой Отечественной войны ансамблем было исполнено более двух тысяч концертов. Артисты ансамбля и сейчас выступают в горячих точках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как можно развлечь себя на самоизоляции.

Тема:
Эпидемия коронавируса
16 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 16 апреля
16 апр
Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом
16 апр
Коронавирус выявили во всех регионах России. Последним стала Республика Алтай
16 апр
Число инфицированных коронавирусом в Петербурге может достичь 40 тысяч
16 апр
С 1 марта Россию покинули 1,2 миллиона иностранцев
16 апр
Путин: Обязательно проведем все мероприятия в честь Дня Победы в 2020 году
16 апр
Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом
16 апр
Все случаи ОРВИ в Москве будут расцениваться как подозрение на коронавирус
16 апр
У участкового полиции Петербурга подозревают коронавирус
16 апр
Мишустин потребовал ежедневно контролировать выполнение банками поручений Путина

Читайте также

74.71
1.00 81.28
0.61
ТОП-3 женщин по знаку зодиака с самым дурным характером

Последние новости

20:04
«Жива, здорова, счастлива!» — Пугачева поблагодарила всех за поздравления
19:54
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 16 апреля
19:53
«Как пончик!» — Звезда Playboy восхитила подписчиков идеальной фигурой
19:45
Видео: Кадры крушения истребителя-перехватчика МиГ-31 в Казахстане
19:39
Михаил Боярский не оплачивает штраф за «мушкетерскую» парковку в Петербурге
19:33
Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом

Сейчас читают

ТОП-3 женщин по знаку зодиака с самым дурным характером
Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок