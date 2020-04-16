В Санкт-Петербурге ансамбль песни и пляски ЗВО представил клип «Сидим дома»
В видеоролике исполнители совмещают танцы и домашние дела, призывая россиян к самоизоляции.
Фото, видео: 5-tv.ru; YouTube / Официальный канал Ансамбль песни и пляски ЗВО
Санкт-Петербургский ансамбль песни и пляски Западного военного округа опубликовал клип «Сидим дома». Он призывает россиян оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
Артисты выразили благодарность врачам и военнослужащим, выполняющим воинский долг на территории России и за ее пределами. В клипе артисты весело танцуют, шьют медицинские маски, делают уборку дома и готовят.
Ранее ансамбль песни и пляски ЗВО исполнил песню «Незараженный», посвященную борьбе с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге.
Ансамбль песни и пляски ЗВО был создан в 1929 году, он является одним из старейших творческих коллективов российской армии. В годы Великой Отечественной войны ансамблем было исполнено более двух тысяч концертов. Артисты ансамбля и сейчас выступают в горячих точках.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как можно развлечь себя на самоизоляции.
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