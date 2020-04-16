Погребняк побил рекорд Роналду в его же челлендже
Российский футболист смог сделать упражнения ровно на одно больше, чем португальская звезда.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin; Twitter @FCURAL
Российский футболист Павел Погребняк смог побить рекорд форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в предложенном португальцем челлендже. Он смог сделать ровно на одно упражнение на пресс больше, чем автор вызова. Ролик с участием россиянина опубликовал в Twitter клуб «Урал», за который он играет.
«Передаю (эстафету) Бабину и Фидлеру», — сказал в финале видео Погребняк.
За 45 секунд он смог выполнить упражнения на пресс 143 раза, в то время как Роналду справился только со 142. К слову, российский футболист уже не первый спортсмен, который смог превзойти знаменитого португальца в придуманном им же челлендже. Недавно, как писал 5-tv.ru, рекорд Роналду побила южноафриканская легкоатлетка. Бегунья Кастер Семеня смогла сделать 176 повторений упражнения на пресс.
Спортивные челленджи в сети — далеко не единственное развлечение, которому предаются в самоизоляции люди по всему миру. В последнее время пошла просто мода на вызовы: о самых интересных читайте в подборке 5-tv.ru.
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