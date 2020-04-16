Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства раскритиковал высказывание министра экономического развития Максима Решетникова о том, что для банков льготные кредиты убыточные, так как они берут на себя административные расходы.

«Мы исходим из того, что это их инвестиции на поддержание экономики своих клиентов — и текущих, и будущих, поэтому они должны быть в этом заинтересованы», — сказал Решетников.

Мишустин в ответ на это задался вопросом: «Что значит — убыточные или нет?»

«Это поручение президента, которое мы обсудили много раз. Мы сделали абсолютно доступными все условия, по которым банки должны выдавать кредиты», — подчеркнул Мишустин.

Глава кабмина поручил министру наладить ежедневный мониторинг за ситуацией по выдаче кредитов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто и как получит льготные кредиты в период борьбы с распространением коронавируса.

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