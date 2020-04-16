«Как пончик!» — Звезда Playboy восхитила подписчиков идеальной фигурой
Мария Лиман выложила в сеть фото, снятое у бассейна.
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Фото, видео: Instagram @liman_maria
Звезда Playboy Мария Лиман на своей странице в Instagram разместила снимок, сделанный у бассейна. На фото 26-летняя уроженка Ростова-на-Дону позирует в белом топе и черных стрингах с надувным кругом в виде аппетитного пончика.
«Прыгай в мой веселый круг! Я тебя спасу от скуки», — написала в посте Мария Лиман.
Многочисленные подписчики знаменитости пришли в восхищение от увиденного, отметив идеальные формы российской модели.
«Ты точно как этот пончик — сладкая»
«Вау, какой пончик! Дашь куснуть?!»
«Боже, ну какая ******** попа!»
«Ну, класс! Класс! Ну, что тут скажешь?»
«Ты прекрасна!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда Playbоу Мария Лиман в стрингах-ниточках показала идеальные формы.
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