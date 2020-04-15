Звезда Playbоу Мария Лиман в стрингах-ниточках показала идеальные формы
Модель вновь порадовала подписчиков пикантным снимком в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @liman_maria
Звезда Playboy Мария Лиман выложила откровенное фото из ванной комнаты в свой Instagram. На снимке модель в одних лишь стрингах-ниточках позирует спиной к зрителю. Одной рукой девушка прикрывает обнаженную грудь, в другой — держит полотенце.
«Спокойной ночи, пупсики! Что Вы хотите, чтобы мне сегодня приснилось?» — подписала модель.
Пользователи тут же стали соревноваться в остроумности комментариев. Однако некоторых обеспокоило колено модели, перевязанное бинтом.
«Что с ногой, Мария?»
«Что с коленом?» — поинтересовались фанаты.
Однако девушка не ответила на вопросы.
Модель часто радует своих подписчиков обнаженными фото. Недавно Лиман опубликовала в Instagram пикантные снимки с одной из фотосессий, чтобы вспомнить, как она выглядела до самоизоляции. Но, судя по последнему посту, фигура у Марии не изменилась.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Лиман занялась готовкой, прикрыв голую грудь скалочкой.
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