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В связи с переносом празднования 9 мая иностранных лидеров попросят отложить визиты в Москву

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Карина Бернтгольц
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Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В связи с переносом празднования 9 мая иностранных лидеров попросят отложить визиты в Москву

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

В связи с переносом торжественных мероприятий в ознаменование 75-летия Победы иностранных лидеров попросят отложить визиты в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне Владимир Путин заявил, что празднование 9 мая, в том числе Парад Победы в Москве, будет отложено в связи с эпидемией коронавируса в стране. Российский лидер подчеркнул, что мероприятия пройдут в 2020 году, однако позже — когда ситуация стабилизируется.

Глава государства отметил, что перенос парада в столице не повлияет на празднование Дня Победы в каждой отдельной семье. Путин убежден, что 9 мая и в этом году останется объединяющим праздником для народа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обращение Путину с просьбой отложить парад до стабилизации ситуации с коронавирусом написали представители ветеранских организаций.

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