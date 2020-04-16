В связи с переносом празднования 9 мая иностранных лидеров попросят отложить визиты в Москву
Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
В связи с переносом торжественных мероприятий в ознаменование 75-летия Победы иностранных лидеров попросят отложить визиты в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне Владимир Путин заявил, что празднование 9 мая, в том числе Парад Победы в Москве, будет отложено в связи с эпидемией коронавируса в стране. Российский лидер подчеркнул, что мероприятия пройдут в 2020 году, однако позже — когда ситуация стабилизируется.
Глава государства отметил, что перенос парада в столице не повлияет на празднование Дня Победы в каждой отдельной семье. Путин убежден, что 9 мая и в этом году останется объединяющим праздником для народа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что обращение Путину с просьбой отложить парад до стабилизации ситуации с коронавирусом написали представители ветеранских организаций.
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