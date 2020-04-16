Таня Терешина в мечтах о лете примерила чудо-купальники
Фигуре 40-летней певицы могут позавидовать многие.
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Фото, видео: Instagram @tanya_tereshina
Бывшая участница группы Hi-Fi Таня Терешина, несмотря на дождь за окном, мечтает о лете и солнце, и решила примерить купальники. 40-летняя мать двоих детей с фигурой, которой позавидовали бы многие, устроила дефиле в ванной комнате. Модель купальников — сплошная, а цвета — яркие.
«Ау, кто-нибудь поможет мне завязать сзади купальник?» — с иронией обратилась Татьяна к подписчикам в Instagram.
Она пояснила, что эти предметы женского туалета необычны тем, что кожа под ними загорает так же, как если бы была полностью открыта солнцу.
«Ткань имеет эффект солнцезащитного крема и шикарно утягивает фигуру! Какая цветовая гамма из купальников мне идет?» — поинтересовалась артистка у поклонников.
В первую очередь они восхитились изгибами ее тела, и только во вторую очередь чудо-купальниками.
«Богиня, не меньше», — написал один из них.
«Может, лучше развязать?» — поддержал просьбу Татьяны другой.
«Зелененький такой сочный. Скорее лето захотелось», — добавил третий.
Ранее Таня Терешина рассказала, каких мужчин считает самыми сексуальными.
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