«Фантастическая женщина»: звезда «Сватов» Артемьева выложила романтичное фото с букетом

В подписи к посту в Instаgrаm актриса рассказала, что ей приносит радость.

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Фото, видео: Instagram @liudmilartemyeva

Российская актриса Людмила Артемьева, известная по сериалу «Сваты», заинтриговала поклонников романтичной фотографией с букетом цветов. На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором с улыбкой смотрит на разноцветные тюльпаны. Глаза знаменитости буквально сияют от счастья.

В подписи к посту Артемьева порассуждала о том, что ей приносит радость. Теледива призналась, что положительные эмоции, прежде всего, получает от своей творческой работы.

«Я счастливый человек, потому что моя работа всегда приносит мне радость. Правда, мне не очень понятно, когда люди смотрят на актеров как на полубогов, лично я всегда смущаюсь от этого», — поделилась мыслями артистка.

Instagram @liudmilartemyeva

В комментариях подписчики выразили свое восхищение тем, как искренне и открыто звезда передает эмоции: и на экране, и на фотографиях. Некоторые отметили, что Артемьева буквально излучает позитив.

«Фантастическая женщина!»

«На полубогов смотрят только на талантливых актеров и актрис! Вы такая! Подлинный талант, которым вы обладаете сейчас большая редкость!»

«Потрясающее фото!»

«Как вы прекрасны, моя дорогая! — восторгались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Артемьева рассказала о съемках «Сватов».

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