На подростка, планировавшего напасть на школу в Красноярске, завели дело о подготовке к теракту
Ка сообщили в Следственном комитете, несовершеннолетний обвиняется сразу по трем статьям.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; ФСБ
В отношении подростка, готовившего вооруженное нападение на школу в Красноярске завели уголовное дело сразу по трем статьям, в том числе о приготовлении к теракту. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Как стало известно Интерфаксу, 14-летний мальчик планировал совершить преступление в образовательном учреждении Ленинского района города. По предварительной информации, оно должно было произойти 19–20 апреля.
В настоящий момент предполагаемый злоумышленник задержан силами ФСБ. В ходе обысков у него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники. По результатам экспертиз боеприпасов и других предметов и документов в отношении задержанного будет принято соответствующее процессуальное решение.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в марте сотрудники правоохранительных органов выявили подростка, который готовился совершить массовое убийство в казанской школе.
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