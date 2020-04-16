В отношении подростка, готовившего вооруженное нападение на школу в Красноярске завели уголовное дело сразу по трем статьям, в том числе о приготовлении к теракту. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Как стало известно Интерфаксу, 14-летний мальчик планировал совершить преступление в образовательном учреждении Ленинского района города. По предварительной информации, оно должно было произойти 19–20 апреля.

В настоящий момент предполагаемый злоумышленник задержан силами ФСБ. В ходе обысков у него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники. По результатам экспертиз боеприпасов и других предметов и документов в отношении задержанного будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в марте сотрудники правоохранительных органов выявили подростка, который готовился совершить массовое убийство в казанской школе.