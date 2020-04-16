Нарушившая самоизоляцию Дана Борисова подстроила нападение на себя
Скандально известная телеведущая решилась на обман ради хайпа.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @danaborisova_official
Скандально известная телеведущая Дана Борисова стала «жертвой» нападения, которое сама же и подстроила. 43-летняя знаменитость решилась на обман ради хайпа и разместила на своей странице в Instagram пост с тремя видеороликами.
На кадрах Дана Борисова в защитных очках и маске на подбородке, нарушая режим самоизоляции, с улыбкой рассказывает, что прогуливается по московским улицам в поисках карандаша для бровей. В определенный момент ее хватает за волосы курьер службы доставки. Телеведущая разражается нецензурной бранью, отмечает, что ей сломали телефон, и «бросается» в погоню со словами: «Сейчас, ребята!». Далее знаменитость в истерике сетует, что вышла на улицу за зубной пастой, а вокруг народ ходит без масок.
Впрочем, вскоре вся подноготная истории раскрылась. В сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как Дана Борисова договаривается с курьером об участии в съемке и «режиссирует» нападение.
Стоит отметить, что данный пост знаменитость очень оперативно удалила из своего аккаунта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова нелестно отозвалась о Дане Борисовой.
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