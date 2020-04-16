Адвоката Абызова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве

По версии Следственного комитета, он может быть причастен к хищению денежных средств в крупном размере.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Адвокат экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова задержан в Москве. Юриста Александра Вершинина подозревают в мошенничестве.

В настоящий момент председатель коллегии ИНКОНСАЛТ, где задержанный работал до последнего времени, известный адвокат Алексей Кирсанов отказывается давать какие-либо комментарии по этому поводу. По крайне мере, до тех пор, пока ему не станут известны все обстоятельства произошедшего.

«Я сейчас еду туда. Больше ничего сказать не могу», — кратко ответил 5-tv.ru правозащитник.

Чуть более года назад, 26 марта, был задержан сам Михаил Абызов по подозрению в организации преступного сообщества, а также в крупном мошенничестве. По версии правоохранителей, экс-министр Открытого правительства курировал бандформирование в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Кроме того, сотрудникам Следственного комитета России удалось установить, что подозреваемый являлся бенефициарным владельцем нескольких офшоров.

Позже, в августе 2019 года, Абызову также предъявили обвинение в ведении незаконной предпринимательской деятельности. У бывшего чиновника арестовали имущество более чем на 20 миллиардов рублей.

Сегодня СК подозревает экс-министра и еще пятерых человек — Николая Степанова, Максима Русакова, Александра Пелипасова, Сергея Ильичева и Галину Фрайденберг — в хищении четырех миллиардов рублей. По предварительным данным, злоумышленники могли вывести их на зарубежные счета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело о хищениях замминистра культуры Пирумова передали в суд.

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