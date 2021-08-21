ТОП-5 имен женщин, обладательницы которых могут вывести из себя любого

Именологи определи пять имен женщин, обладательницам которых удается раздражать своим поведением почти всех окружающих.

Ангелина

Носительница этого имени с трудом идет на контакт, склонна к нелюдимости и резкости в общении. Подвержена бурным переживаниям, но может скрывать их за холодностью и высокомерием. Ангелина имеет властный и упрямый нрав, ее невозможно переспорить. Она может заставить любого принять ее точку зрения, что делает ее непримиримым лидером.

Анжелика

Эта женщина отличается самовлюбленностью и высокомерием. Ей важно знать, что окружающие высоко оценивают ее. Она демонстративна, склонна к хвастовству, пытается выделиться на фоне других. Поэтому у нее мало подруг. В основном Анжелика дружит с мужчинами. Строить более близкие отношения с ними ей мешает гордость и неумение признавать свои ошибки.

Инга

Противоречивая натура, которой присущи критичность и недоверчивость. Инга часто непредсказуема и вспыльчива. Не спешит становиться приветливой в разговоре. Склонна быстро делать выводы и из принципа не менять убеждений. К ней сложно найти подход, она держит людей на расстоянии. Может легко обижаться и проявлять злопамятность.

Кира

Твердость и непреклонность характера Киры делают ее бескомпромиссной и упрямой. Она добивается своего любым способом, ее настойчивости можно позавидовать. Эта дама сметает все препятствия на пути. Решительна и крайне самоуверенна, никогда не сомневается в своих решениях. Порою эти качества у нее граничат с чувством всемогущества и тщеславностью.

Жанна

Женщина с авторитарным и грубоватым нравом принимает доброту окружающих людей за слабость и часто использует в своих целях. Жанна не учитывает интересы других, отчего производит впечатление беспринципного и черствого человека. Это впечатление подкрепляет ее властность и резкость в общении. Она может обидеть и легко раздражает других, хотя и не лишена обаяния.

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