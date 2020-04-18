Пять авторов лучших проектов получат по 100 тысяч рублей каждый.

Объявлен конкурс на возведение в России памятника врачам-героям

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Бизнесмен Игорь Рыбаков и художник Алексей Сергиенко объявили о старте конкурса на возведение в России памятника врачам-героям. Организаторы состязания сообщают — авторы пяти лучших проектов монумента получат по 100 тысяч рублей каждый.

«Конкурс на памятник врачам-героям мы запускаем сегодня, поскольку именно сейчас самое время подумать о благодарности всем медицинским сотрудникам и еще раз поддержать их в это нелегкое для всех время», — сказал Сергиенко.

Участие в конкурсе проектов может принять любой желающий. Состязание пройдет в несколько этапов. Пока неизвестно, в каком городе будет воздвигнут монумент. Однако дата его открытия уже назначена: 5 октября 2020 года — Международный день врача, день солидарности и активных действий врачей всего мира.

Граждане, планирующие отправить свои работы на конкурс или просто поддержать проект, могут узнать более подробную информацию на сайте врачи-герои.рф.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин поручил освободить от НДФЛ выплаты врачей, лечащих пациентов с COVID-19.

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