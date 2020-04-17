Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал двухлетний Даня. У малыша острый лимфобластный лейкоз. Препарат стандартной химиотерапии ему не подошел — развилась сильнейшая аллергия. Даниилу срочно нужно другое лекарство. Его стоимость пять миллионов 860 тысяч рублей.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» 10 миллионов 836 тысяч 188 рублей. Спасибо вам!