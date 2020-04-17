В послании коллектива медучреждения говорится о более чем 27 зараженных коронавирусом.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Коллектив Покровской больницы просит власти Петербурга о помощи «в организации оказания медицинской помощи в сложных условиях пандемии новой коронавирусной инфекции». Врачи ссылаются на невозможность дифференцировать поступающих к ним пациентов с внебольничной пневмонией.

Как отмечается в послании на имя губернатора Северной столицы Александра Беглова и прокурора города Сергея Литвиненко, выявить COVID-19 при госпитализации человека не представляется возможным, так как результаты анализов готовы только через несколько дней.

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Это «привело в тому, что к 13 апреля 2020 года в Покровской больнице зарегистрировано более 27 случаев новой коронавирусной инфекции среди пациентов и пять случаев — среди персонала», говорится в письме.

Коллектив медучреждения отмечает, что «выявление такого большого количества случаев» заражений подтверждает, что «Покровская больница фактически принимает пациентов с COVID-19 и должна функционировать по модели инфекционного стационара».

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Врачи также подчеркивают, что их больница не оборудована должным образом для приема и лечения внебольничных пневмоний и инфекционных больных, из-за чего они создали свой проект зонирования территории. Однако бюрократические проволочки не позволяют его реализовать.

«Неуточненный статус больницы привел к отстранению устроенных по совместительству сотрудников», что привело к кадровому дефициту.

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Коллектив Покровской больницы считает, что недостаточная координация действий Роспотребнадзора и Комитета по здравоохранению Петербурга снижает возможности борьбы с распространением коронавируса.

В начале апреля медперсонал Покровской больницы записал видеообращение, в котором рассказал, что к ним доставляют зараженных коронавирусом, а необходимых средств защиты и оборудования для этого в учреждении нет. В Комитете по здравоохранению ответили, что в Северной столице «отработана четкая маршрутизация больных с подозрением на коронавирусную инфекцию», и они направляются в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина и Детскую городскую клиническую больницу № 5 имени Филатова.

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