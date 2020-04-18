Авария произошла накануне вечером на набережной Пряжки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Galuschka; 5-tv.ru

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло накануне вечером в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Авария попала на камеры наружного видеонаблюдения и привлекла внимание наглым поведением одного из участников дорожного происшествия, который скрылся с места.

Как видно на кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, водитель такси, остановившийся на т-образном перекрестке на запрещающий сигнал светофора, получил удар в задний бампер. Автолюбитель, влетевший в таксомотр, несмотря на помятый капот, объехал неожиданное четырехколесное препятствие и, как ни в чем не бывало, продолжил движение.

Информация о пострадавших устанавливается. 

Ранее 5-tv.ru сообщал о ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Чечне, в результате которого прогремели два мощных взрыва.

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