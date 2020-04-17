Ученые установили температуру гибели коронавируса
Выяснилось — если в течение часа нагревать СОVID-19 до 60 градусов, то некоторые его штаммы все еще будут способны размножаться.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Niaid-Rml, Cdc/Cdc, Arne Dedert
Коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут, утверждают французские ученые из Университета Прованса. Результатами своего исследования они поделились на портале bioRxiv.
В ходе эксперимента выяснилось — если в течение часа нагревать коронавирус до 60 градусов, то некоторые его штаммы все еще будут способны размножаться. Подобный нагрев является стандартным протоколом дезактивации вируса, который используют во многих лабораториях, где исследуют анализы зараженных людей.
Исследователи призвали медиков максимально ответственно подходить к дезинфекции анализов на COVID-19, совмещая метод нагрева биоматериала с химической стерилизацией.
Ученые всего мира бьются над решением проблемы с коронавирусом. Так, например, канадские исследователи обнаружили, что препарат «Ремдесивир» (RDV), созданный для лечения лихорадки Эбола, способен препятствовать заражению человеческого организма COVID-19. Однако результаты их изысканий не подтверждены клинически.
Американские вирусологи предварительно установили ранние признаки заражения тяжелой формой коронавируса. К ним, например, относятся низкий уровень кислорода в крови или ожирение.
Еще одним открытием поделились итальянские и испанские научные деятели. Они обнаружили необычный симптом коронавируса — сыпь, которая проявляется на ногах.
Ранее 5-tv.ru писал, российские ученые разработали робота-диагноста для борьбы с COVID-19.
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