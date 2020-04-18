Журналистка Божена Рынска на своей странице в Instagram решила похвастаться результатами проведенной блефаропластики (операция по изменению формы век и разреза глаз — Прим.ред.). 45-летняя вдова сооснователя НТВ Игоря Малашенко продемонстрировала подписчикам фото обновленного и помолодевшего лица.

Божена Рынска призналась, что изначально не планировала рассказывать общественности об операции. Когда журналистка увидела конечный результат, то не смогла удержаться и написала пост.

«Это так талантливо сделано, это такая восхитительная работа хирурга, что я решила показать ее», — цитирует Божену Рынска «Экспресс-газета».

Instagram @bozhenarynska

Некоторые подписчики отметили, что знаменитость не похожа сама на себя. Пользователям показалось, что на фото два абсолютно разных человека. Несмотря на это, основная масса юзеров положительно восприняла изменения во внешности женщины.

«Как будто два разных человека»

«На мой взгляд, стало лучше, чем было. Верх понравился»

«Божена, изумительный результат! Главное, что вы остались собой»

«Операция сделана прекрасно! Результат потрясающий!»

«Очень круто», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рынска рассказала о суррогатной матери своей дочки.