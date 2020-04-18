В антикоррупционном комитете назвали главу Хакасии виновным во взятках своего зама

Председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов в эфире НСН назвал главу Хакасии Валентина Коновалова виновным во взятках своего зама Сергея Новикова.

По словам главы ведомства, руководители должны нести персональную ответственность за преступления своих подчиненных. Кирилл Кабанов расценил деяния подозреваемого как предательство и напомнил, что по законам военного времени за подобное расстреливали.

«Глава региона попытается откреститься, скажет, что ничего об этом не знал. Хотя сегодня, в той ситуации, в которой мы оказались, руководители должны нести персональную ответственность за подобные истории. Потому что это предательство и во время войны за такое расстреливали», — сказал Кирилл Кабанов.

Руководитель НАК отметил, что этот случай вполне типичен, когда человек поступает на службу, имея коррупционную мотивацию. Не успев толком приступить к выполнению обязанностей, чиновник уже «решает вопросы».

«В таких случаях, когда такие кадры подбираются, рекомендуются и выбираются, должна быть четкая и прямая ответственность руководителя. Другого варианта быть не должно!», — заключил Кирилл Кабанов.

Заместитель главы Хакасии, министр строительства и ЖКХ Сергей Новиков был пойман с поличным в момент получения взятки в размере двух миллионов рублей. По версии следствия, чиновник намеревался присвоить 12 миллионов рублей при реализации нацпроектов.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, это дело связано с госконтрактом на строительство в республике жилого комплекса Туимского психоневрологического интерната. Предположительно, заместитель Валентина Коновалова Сергей Новиков требовал с фирмы-подрядчика «откат» — 12 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замглавы Хакасии Сергей Новиков арестован по подозрению в получении взятки.