«Куда делась левая грудь?» — новое роковое фото Водонаевой насмешило соцсети
Модель сделала снимок в откровенном наряде с глубоким декольте, однако вместо восхищения у многих он вызвал иронию.
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Фото, видео: Instagram @alenavodonaeva, @multikov
Фото российской модели Алены Водонаевой, прославившейся после участия в шоу «Дом-2», вызвало бурные обсуждения в сети. На своей странице звезда разместила черно-белые кадры, на которых позирует в наряде с крайне глубоким декольте. Светская львица запечатлена в роковом образе, она интригующе смотрит в камеру, слегка опустив голову.
Несмотря на то, что съемка получилась довольно соблазнительной, реакция фанатов на фотографии была совершенно неоднозначной. Вместо привычного восхищения у многих снимки вызвали смех и иронию. По мнению подписчиков, был выбран весьма неудачный ракурс, в результате чего оказались нарушены пропорции груди теледивы.
«Меня одного интересует, куда делась левая грудь?»
«Амазонки по легенде лишали себя правой груди, так в теории легче стрелять из лука!»
«Одногрудая!»
«Очень странная грудь!» — возмущались фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Водонаева пожаловалась на экс-супруга, который, по ее мнению, безответственно ведет себя по отношению к больному сыну.
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