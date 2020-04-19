«Я в шоке»: беременная Гоар Аветисян переживает самоизоляцию в образе Майкла Джексона

Для кого-то самоизоляция — невыносимая мука и повод впасть в депрессию, а кто-то, несмотря ни на какие ограничения, продолжает развлекать себя и окружающих. В числе таких стойких оловянных солдатиков оказалась звездный стилист и визажист Гоар Аветисян.

Гуру мейкапа в очередной раз продемонстрировала подписчикам в Instagram уникальную способность перевоплощаться в других людей одним взмахом кисти и внезапно стала… Майклом Джексоном!

«Я так скучаю по марафону нашему, что вместо того, чтобы выспаться, я спала четыре часа и перевоплотилась в короля поп-музыки! К слову, за 22 дня карантина до обеда я спала всего один день. Я пока не отдыхала, а целыми днями старалась придумать что-нибудь интересное для вас. Как обычно, очень жду ваших оценок. Похожа хоть капельку?» — обратилась к фолловерам Аветисян.

Instagram @goar_avetisyan

Как и стоило того ожидать, фанаты дивы очень удивились, увидев беременную Гоар в столь необычном амплуа. Конечно, на знаменитость тут же обрушились горы комплиментов. А некоторые даже признались: они сами много лет занимаются макияжем и не раз пробовали сделать что-то подобное, но такого поразительного сходства со знаменитостями им достигнуть не удавалось.

«Я в шоке, как ты это сделала?!!!»

«Обалдеть, как классно! Невероятно!!!»

«Это очень круто! Ты — большая молодец! Так держать!», — откликнулись подписчики Гоар.

Впрочем, это не первый раз, когда Аветисян срывает овации за свой титанический труд. Так, например, совсем недавно она ухитрилась помолодеть на несколько десятков лет и перевоплотилась в Красную Шапочку.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Гоар Аветисян удалось похудеть на 43 килограмма. Фото звезды до и после диеты шокировали ее поклонников.